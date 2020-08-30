مخالفة للمعايير البيئية.. دمياط تشن حملة لإزالة مكامير الفحم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم في المهد ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية.





أسفرت الحملة برئاسة متولى حسن رئيس مجلس مدينة ومركز كفر البطيخ عن تنفيذ ازالة 2 مكمورة فحم على مساحة 300 متر على أرض زراعية.





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وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية، واستمرار للحملات التى تقوم بها المحافظة لازالة كل مكامير الفحم غير المقننة لأوضاعها البيئية على أرض المحافظة.





من المقرر أن تستمر الحملات داخل نطاق كمركز كفر البطيخ حيث يضم مركز كفر البطيخ العشرات من مكامير الفحم الضارة صحيا وبيئا على صحة المواطن الدمياطى وصادر ضدهم قرارات إزالة فورية.