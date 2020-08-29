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محافظات

بتكلفة 23 مليون جنيه.. رفع كفاءة 8 طرق بدمياط

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:40 م
رصف الطرق بدمياط
رصف الطرق بدمياط
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الطرق بدمياط، رفع كفاءة 8 طرق في المحافظة، بتكلفة 23 مليون جنيه مصري لرفع كفاءة الطرق داخل نطاق المحافظة.

قال طارق بدوي، مدير مديرية الطرق بدمياط،  انه قد اجتمع مع محمد السماحي عن الهيئة العامة للطرق والكباري، واستشارى الهيئة؛ لبحث بدء ودفع العمل بطرق المشروع القومي لرصف الطرق المحلية بالمحافظة.

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موضحا، أن المشروع يتضمن رفع كفاءة 8 طرق بنطاق المحافظة، بقيمة 23 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
مشيرا الى انه هناك الكثير من الطرق الداخلية داخل محافظة دمياط بحاجه الى الرصف والصيانه  وبالفعل هناك مشروع لرصصف الطرق يتم على ارض المحافظة لارتقاء بحالة الطرق.
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