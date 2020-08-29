بتكلفة 23 مليون جنيه.. رفع كفاءة 8 طرق بدمياط





قال طارق بدوي، مدير مديرية الطرق بدمياط، انه قد اجتمع مع محمد السماحي عن الهيئة العامة للطرق والكباري، واستشارى الهيئة؛ لبحث بدء ودفع العمل بطرق المشروع القومي لرصف الطرق المحلية بالمحافظة.





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موضحا، أن المشروع يتضمن رفع كفاءة 8 طرق بنطاق المحافظة، بقيمة 23 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

مشيرا الى انه هناك الكثير من الطرق الداخلية داخل محافظة دمياط بحاجه الى الرصف والصيانه وبالفعل هناك مشروع لرصصف الطرق يتم على ارض المحافظة لارتقاء بحالة الطرق.