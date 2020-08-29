تحرير 316 مخالفة مرورية بدمياط وتحصيل 27 ألف جنيه غرامات

شنت إدارة مرور دمياط حملة مكبرة داخل موقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والتزام السائقين بخط السير وتعريفة الركوب، وكذلك ضبط المخالفات المرورية للسيارات الملاكى.





واستهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تراخيص السيارات ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب وتحميل عدد الركاب، كما استهدفت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة دمياط.









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كما شملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بميدانى الساعة والشهابية لضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 316 مخالفة متنوعة ما بين التراخيص المنتهية، وسير عكس الاتجاه، والسير بدون رخصة قيادة، وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 27 ألف جنيه، نتيجة للمصالحات الفورية، كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.







تأتى تلك الحملة في إطار خطة مرور دمياط لضبط الشارع والحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المخالفين.