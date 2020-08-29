AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 316 مخالفة مرورية بدمياط وتحصيل 27 ألف جنيه غرامات

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شنت إدارة مرور دمياط حملة مكبرة داخل موقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والتزام السائقين بخط السير وتعريفة الركوب، وكذلك ضبط المخالفات المرورية للسيارات الملاكى.


واستهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تراخيص السيارات ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب وتحميل عدد الركاب، كما استهدفت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة دمياط.


اقرأ أيضا:


كما شملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بميدانى الساعة والشهابية لضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة.


وأسفرت الحملة عن تحرير 316 مخالفة متنوعة ما بين التراخيص المنتهية، وسير عكس الاتجاه، والسير بدون رخصة قيادة، وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 27 ألف جنيه، نتيجة للمصالحات الفورية، كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.


تأتى تلك الحملة في إطار خطة مرور دمياط لضبط الشارع والحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل العيد.. تحرير 270 مخالفة مرورية بدمياط

ضبط 4595 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

1572 تجاوز للسرعة.. الداخلية تضبط 3566 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

كان "سي السيد" ولم يقم بأى شيء في المنزل.. 10 تصريحات لجيهان السادات عن حياتها مع الرئيس الراحل

التنمية المحلية: حركة تعيينات وتنقلات لـ 16 قيادة محلية بـ 10 محافظات

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

أسيب مكانى وأمشى.. السيسي ينفعل ويهدد بإبادة كل مخالفات البناء

بشائر الخير.. مصر للطيران تصل إلى معدل 45% من تشغيلها الطبيعي لأول مرة منذ أزمة كورونا

فرجاني ساسي يطمئن جماهير الزمالك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطة معالجة مياه وصرف ومجمع صوامع عالمي.. ما لا تعرفه عن المشروعات العملاقة ببرج العرب

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها