وفاة شادويك بوسمان.. كيف ودع نجوم ونجمات هوليود نجم فيلم black panther

عاشت هوليوود، مدينة السينما والفنون، ليلة حزينة مليئة بالمشاعر الصادمة بعد إعلان أسرة الممثل العالمي شادويك بوسمان وفاته بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.





واخفى شادويك بوسمان عن جمهوره لسنوات اصابته بالمرض الخبيث بل ظل يحارب في صمت حتى رحل عن عمر يناهز الـ 43.





ومنذ وفاته، تصدر نجم فيلم black Panther مؤشرات البحث بـ جوجل ومصنات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت الى دفاتر عزاء من قبل جمهوره ونجوم ونجمات هوليوود الذين أعربوا عن حزنهم لرحيله بكلمات مؤثرة.





-نجوم هوليوود ينعون شادويك بوسمان:

ونشرت نيكول كيدمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بـ شادويك بوسمان من كواليس حفل توزيع جوائز الاوسكار.





وعلقت نيكول كيدمان قائلة: "اذكر هذه اللحظة مع شادويك بوسمان في الاوسكار .. ارسل دعواتي وحبي لعائلته وجمهوره واصدقائه".





اما انا هاثاواي علقت على خبر وفاة نجم black Panther ، "شكرا لتركك هذا العالم بحال أفضل مما وجدته، ادعوا لكل أصدقاء شادويك الذين أحبوه".





كريس ايفنز: "انا مدمر تماما. هذا أبعد ما يكون عن الحزن كان شادويك مميزًا. حقيقي. لقد كان فنانًا ملتزمًا للغاية وفضوليًا دائمًا كان لا يزال لديه الكثير من العمل المدهش ليخلقه. أنا ممتن إلى ما لا نهاية لصداقتنا".





اما كريس هيمسورث: "سأفتقدك يا صديقي مفجع للغاية هذا الخبر.. أحد أرق الناس الذين قابلتهم. إرسال الحب والدعم لجميع أفراد الأسرة".







-مفاجأة بعد وفاة شادويك بوسمان:





كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن النجم العالمي شادويك بوسمان الذي توفي أمس بعد صراع مع سرطان القولون كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward.







وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.







-شادويك بوسمان يحقق رقمام قياسيا بعد وفاته:

ما زال النجم العالمي شادويك بوسمان يحدث تأثيرا رغم وفاته، إلا إنه بعد رحيله حقق رقما قياسيا عبر موقع التدوينات تويتر.





وكشفت مجلة فوربس الامريكية أن التغريدة التي أعلنت عن وفاة شادويك بوسمان عبر حاسبه من خلال بيان رسمي نشرته عائلته حققت 5 ملايين و600 ألف علامة إعجاب "لايك"، لتصبح أعلى في العالم تصل إلى هذه الأرقام من الإعجابات.





-من هو شادويك بوسمان:



ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977.





ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثورجود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللا نهاية.



