بصورة من حفل الأوسكار.. نيكول كيدمان تنعي شادويك بوسمان

الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع مرض سرطان القولون.





ونشرت نيكول كيدمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بـ شادويك بوسمان من كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار.





وعلقت نيكول كيدمان قائلة: "أذكر هذه اللحظة مع شادويك بوسمان في الاوسكار .. ارسل دعواتي وحبي لعائلته وجمهوره واصدقائه".





وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن شادويك بوسمان كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward.



