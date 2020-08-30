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فن

بصورة من حفل الأوسكار.. نيكول كيدمان تنعي شادويك بوسمان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:26 م
شادويك بوسمان
شادويك بوسمان
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شروق ابراهيم
نعت النجمة العالمية نيكول كيدمان، شادويك بوسمان الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع مرض سرطان القولون. 

ونشرت نيكول كيدمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بـ شادويك بوسمان من كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار. 

وعلقت نيكول كيدمان قائلة: "أذكر هذه اللحظة مع شادويك بوسمان في الاوسكار .. ارسل دعواتي وحبي لعائلته وجمهوره واصدقائه". 

وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن شادويك بوسمان كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward. 

وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.   

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