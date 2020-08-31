مجلس جامعة القاهرة برئاسة د. الخشت يعقد أول اجتماع بعد جائحة كورونا.. تعاقدات مع مستشفيات خاصة ولجنة عليا للانتهاء من عودة الدراسة بفرع الخرطوم

جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تعدل نظم دراستها وامتحاناتها وفقا لنظام التعليم الإلكتروني بعد إقرارها من الأعلى للجامعات

الانتهاء من إعلان نتائج السنوات النهائية لكليات الجامعة

د. الخشت: الإجراءات الاستباقية التى طبقناها خلال الامتحانات حققت نجاحا غير مسبوق لأكبر عدد من طلاب الجامعات علي مستوى العالم

د. الخشت: استكمال البنية التحتية التكنولوجية للتعليم الإلكتروني بالجامعة وصرف مكافآت رفع المقررات إلكترونيًا لهيئة التدريس

رئيس الجامعة يهنئ العمداء بالتفوق الذى حققته الجامعة في التصنيفات الدولية وتواجدها منفردة مصريًا ضمن أفضل 500 جامعة عالمية

مجلس الجامعة يشيد بمواصلة الجامعة دورها التنويري برئاسة د. الخشت في تأسيس خطاب ديني جديد

ترحيب بتعاقدات الجامعة مع مستشفيات خاصة إلى جانب مستشفياتها لتقديم خدمات طبية متميزة لمنتسبي الجامعة

المجلس يشيد بمشاركات رئيس الجامعة عن بعد في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي ومنتدى اتحاد الجامعات العربية ومجلس أمناء الجامعة الإسلامية برئاسة رئيس باكستان

لجنة عليا للانتهاء من الاستعدادات لعودة الدراسة بفرع الجامعة بالخرطوم









عقد مجلس جامعة القاهرة صباح أمس ، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة أول اجتماع حضوري، بعد جائحة كورونا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات؛ بينها الموافقة على إعلان نتائج امتحانات السنوات النهائية التي جرت وفق خطة الجامعة بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، ونظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية القصيرة، وأسئلة حل المشكلات والتعليل.







واستعرض مجلس الجامعة، الإجراءات الصارمة الاستباقية التي اتخذتها إدارة الجامعة لمنع أية معوقات طوال فترة الامتحانات، وعقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى الإجراءات الاحترازية الممكنة، وعدم اللجوء إلى فكرة تجهيز خيام لعقد الامتحانات، مما وفر ملايين الجنيهات وحمى المشاركين من أخطار وجود أعداد كبيرة في خيام تتعارض مع شروط وقواعد الحماية المدنية.





وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بسرعة إعلان نتائج الطلاب في وقت قياسي بعد الإنتهاء من التصحيح الإلكتروني والرصد، واستخراج الإفادات للطلاب الذكور لسرعة إنهاء أوراقهم والتحاقهم بالخدمة العسكرية، وتوجيه رئيس الجامعة بالعمل حتى منتصف الليل وإلغاء الإجازات الرسمية، كما أشاد المجلس بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الدقيقة التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، والتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات مما أدى إلى انتهاء الامتحانات بنجاح غير مسبوق لأكبر عدد طلاب في الجامعات على مستوى العالم.





واعتمد مجلس جامعة القاهرة، تعديل جميع نظم الدراسة والامتحانات في كل لوائح الكليات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني في التدريس والامتحانات، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات اللوائح المعدلة في اجتماعه الأخير في الإسكندرية بتاريخ 15 أغسطس، وذلك لجميع كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بعد تنفيذ النص المطلوب، لتكون جامعة القاهرة بذلك أول جامعة مصرية تعدل كافة لوائحها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكتروني.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه جاري صرف المكافآت الإضافية لأعضاء هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي تم رفع مواده وتدريسها إلكترونيًا لجميع الفرق، في إطار دعم الكليات للتحول إلى نظام شامل للتعليم الإلكتروني، وتحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث، مؤكدًا أن الجامعة الآن تستكمل البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني في كل برامجها الدراسية.





ووجه رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، بما حققته الجامعة من تقدم في عدد من التصنيفات العالمية وأبرزها تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2020، حيث أظهر التصنيف أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التى تتواجد في هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، كما أظهر تفوق الجامعة على عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية ذات الشهرة العالمية.





واستعرض مجلس جامعة القاهرة، مشاركة الدكتور محمد الخشت، في الحلقة النقاشية المتخصصة عن التعليم عن بعد التي نظمها اتحاد الجامعات العربية، وعرض تجربة جامعة القاهرة في التحول الرقمي والتعلم الإلكتروني.





وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بمواصلة الجامعة لدورها التنويري في مشروع تأسيس خطاب ديني جديد؛ وثقة المؤسسات الإسلامية العالمية في دور جامعة القاهرة ومشروعها، ودعوة رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لرئاسة جلسة بعنوان: مجال المعتقدات: موقف الإنسان من الكوارث والأزمات و كيف يفسرها، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والمثقفين. ومشاركة رئيس الجامعة في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية الرابع عشر برئاسة الرئيس الباكستاني والذي عقد بالقصر الرئاسي بالعاصمة إسلام أباد.



