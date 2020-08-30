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تعليم

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بعد ان اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي. 

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي. 

ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي. 

عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي. 

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

رابعًا: الإعداد المهني:
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور و اسماء وتفاصيل اوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020
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