أول الدبلومات الفنية لـ «صدى البلد»: كان نفسي أكون ثانوي عام

وسط فرحة عارمة أكد محمد محمود عبد الرازق، الأول على التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات، عدم توقعه أن يكون ضمن قائمة الأوائل هذا العام.

وأشار "عبد الرازق" في حديثه لـ"صدى البلد" إلى مواظبته الدائمة للذهاب إلى المدرسة، وهذا ما ساعده إلى الوصول إلى قائمة الأوائل، بالإضافة إلى مذاكرة دروسه بشكل مستمر.





وأضاف أن والده هو ما أصر على دخوله التعليم الصناعى ولكنه كان يرغب فى دخولة الثانوية العامة، ولكنه بذل أقصى جهده حتى يثبت لنفسه وللآخرين أنه قادر على المنافسة والتفوق.



