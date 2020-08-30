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تعليم

أول الدبلومات الفنية لـ «صدى البلد»: كان نفسي أكون ثانوي عام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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مريم عزت
وسط فرحة عارمة أكد محمد محمود عبد الرازق، الأول على التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات، عدم توقعه أن يكون ضمن قائمة الأوائل هذا العام. 
وأشار "عبد الرازق" في حديثه لـ"صدى البلد" إلى مواظبته الدائمة للذهاب إلى المدرسة، وهذا ما ساعده إلى الوصول إلى قائمة الأوائل، بالإضافة إلى مذاكرة دروسه بشكل مستمر. 

وأضاف أن والده هو ما أصر على دخوله التعليم الصناعى ولكنه كان يرغب فى دخولة الثانوية العامة، ولكنه بذل أقصى جهده حتى يثبت لنفسه وللآخرين أنه قادر على المنافسة والتفوق. 

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/ 2020 – الدور الأول. 

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالباً وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان، وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالي: 

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي. 

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي. 

ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي. 

عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي. 

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طلاب وطالبات بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

رابعًا: الإعداد المهني:
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

وقد تم مكافحة محاولات الغش وتم تحرير محاضر لأى تجاوزات حدثت أثناء الامتحانات وقد وافتنا الشئون القانونية بالوزارة بتقرير مفصل عن كافة المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخري من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام، وكانت نتيجة تحقيقات الشئون القانونية كالتالى: إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين  مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالبًا، إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالبًا، إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لـ151 طالبًا. 
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