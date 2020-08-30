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أخبار العالم

الأدنى منذ منتصف إبريل.. السعودية تسجل أقل من ألف إصابة يومية بـ كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:01 م
السعودية تسجل أقل
السعودية تسجل أقل من ألف إصابة يومية بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أقل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف إبريل الماضي وذلك بعد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن 910 حالات إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في المملكة 314821 حالة.

وعلى صعيد الوفيات، سجلت المملكة 30 حالة وفاة جديدة جراء المرض، ما يرفع الإجمالي إلى 3870 منذ بدء ظهور الفيروس.

وقالت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة ليصبح مجموع عدد المتعافين من الفيروس 289667 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة.

يذكر أن عدد الإصابات اليومية التي سجلتها المملكة أمس السبت، كان هو الأقل منذ 16 إبريل الماضي، قبل الإعلان عن حالات اليوم، حين أعلنت السعودية تسجيل 762 حالة.
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