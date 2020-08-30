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اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم الأحد .. مصر تستعد لإنشاء أول بورصة سلعية ..الجمارك توضح حقائق بخصوص سيارة ياسمين صبرى ..الإسكان تعلن خطتها لترشيد استهلاك المياه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:31 م
النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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علياء فوزى
يستعرض موقع صدى البلد ، فى نشرته الاقتصادية اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها..مصر تستعد لإنشاء اول بورصة سلعية و التفاصيل الخميس المقبل ..الاسكان تعلن خطتها لترشيد استهلاك المياه ..و المالية توضح عدم جدوى العفو الضريبي .

مصر تستعد لإنشاء اول بورصة سلعية و التفاصيل الخميس المقبل
قال علي المصيلحي، وزير التموين، إنه سيتم يوم الخميس المقبل الإعلان عن  تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية برأسمال ١٠٠ مليون جنيه، والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.


وزارة الاسكان تعلن عن خطتها لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة بالموارد المائية 
تعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها. 


المالية توضح أسباب عدم جدوى العفو الضريبي
استعرض الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، "التشريعات الضريبية الجديدة"، حيث أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبية خلال الفترة من 2016-2020 منها إصدار تشريعات جديدة، وإدخال تعديلات تشريعية على قوانيين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية أو أزمات اقتصادية، وكاد يكون لا يوجد أى نوع من الضرائب المطبقة فى مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعى، لافتًا إلى أنه من التشريعات الجديدة صدور قانون القيمة المضافة، وصدور قانون الضريبة الجمركية، وقانون المشروعات  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.


الجمارك توضح حقائق بخصوص سيارة ياسمين صبرى 
نشرت مصلحة الجمارك المصرية توضيحا حول قيمة سيارة الفنانة ياسمين صبري، ذات الماركات الشهيرة، مؤكدة أن تلك السيارة بلغت ٦.١١٤ مليون جنيه ، موضحة أن تلك السيارة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية .


التخطيط :مبادرة ميغلاش عليك جهد حكومي مشترك 
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الجانب التنفيذي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي "ميغلاش عليك"، وذلك فى إطار متابعة سير عمل المبادرة وتقييمها.


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