بعد اتفاق السلام.. مباحثات بين الإمارات وإسرائيل للتعاون في الأمن الغذائي والمائي

بحثت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، هاتفيا مع وزير الزراعة الإسرائيلي سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي.





وأفادت بيان إماراتي، اليوم الأحد، بأن الوزيرة مريم المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر "تعهدا التعاون في مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والمائي".





واتفق الوزيران على التعاون في المشاريع التي تمثل أولوية كبيرة في الإمارات وإسرائيل على رأسها الأمن الغذائي، بالإضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البحث والتطوير، وتربية الأحياء المائية، والتقنيات الزراعية، وغيرها.





وأوضحت الوزارة الإماراتية أن اللقاء يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.



