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ديني

4 بنود مهمة في أول وثيقة للمسلمين بالمدينة المنورة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:36 م
4 بنود هامة في أول
4 بنود هامة في أول وثيقة للمسلمين في المدينة المنورة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإسلام لم يكتف ببث التعاليم عن السلوك السوي والأخلاق الكريمة بين أبنائه‏,‏ بل ربى المسلمين على الالتزام بها عمليا‏,‏ والعمل على تطبيقها. 
 وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن  النبي ﷺ كان أول من قام بالتطبيق العملي لما نص عليه القرآن الكريم من مبادئ التسامح مع غير المسلمين‏,‏ وكانت بداية التطبيق العملي لمبدأ التسامح ذلك منذ قدومه ﷺ مهاجرا إلى المدينة المنورة‏, ‏فعمل من أول وهلة على تأسيس الدولة الإسلامية‏ ‏حيث أبرم عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى من الهجرة النبوية وثيقة أو معاهدة بين المسلمين وطوائف المدينة‏,‏ وهي الوثيقة السياسية الأولى‏,‏ واشتملت على سبع وأربعين قاعدة في علاقة المسلمين بغيرهم‏.‏

وأوضح: على أثر هذه الوثيقة زادت رقعة معاملة المسلمين لغير المسلمين على عهد النبي ﷺ على أساس مبدأ التسامح الذي فاضت به نصوص القرآن الكريم‏,‏ وبينته السيرة النبوية قولا وفعلا بعد ذلك‏.‏

وتعد هذه المعاهدة الوثيقة الأولى التي احتوت على بنود محققة للمواطنة‏, ‏فبالنظر إلى هذه الوثيقة الدستورية نجد أنها تقر بنود المواطنة وحقوق المواطنين وواجباتهم‏,‏ من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية‏.‏

ونستطيع أن نتبين تلك الأسس من خلال تحليلنا لأهم ما ورد بتلك الوثيقة‏:
‏1-‏ فقوله ﷺ‏: ‏أنهم أمة واحدة من دون الناس يقر فيه مبدأ الوحدة الوطنية بين ساكني الدولة الواحدة‏,‏ فهم رعايا الدولة أو شعب الدولة في ذلك الوقت‏.‏
‏2-‏ وقوله‏:‏ وأن من تبعنا من يهود‏,‏ فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ينص فيه على ضرورة مناصرة المواطنين غير المسلمين والوقوف إلى جوارهم‏, ‏تأكيدا لحقهم في ذلك على المسلمين ضد أي اعتداء عليهم‏.‏
‏3-‏ وقوله‏: ‏وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين‏,‏ لليهود دينهم‏,‏ وللمسلمين دينهم‏:‏ مواليهم وأنفسهم‏,‏ إلا من ظلم وأثم‏,‏ فإنه لا يوتغ ‏(يهلك‏)‏ إلا نفسه وأهل بيته إعلان صريح للوحدة الوطنية بين طوائف المجتمع‏,‏ قانونها العدل‏, ‏دون الظلم والاعتداء‏,‏ وعلى الظالم أن يتحمل عاقبة ظلمه‏.‏
‏4-‏ وقوله‏:‏ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين يقرر من خلاله مبدأ المساواة بين المواطنين من مسلمين وغيرهم في مؤازرة الدولة اقتصاديا حال محاربتهم للأعداء‏,‏ كما يقر فيه ضرورة الموالاة والنصرة بين الطرفين ضد العدو‏.‏
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