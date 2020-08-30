في عيد ميلاده الـ 48.. حكاية بافل نيدفيد الذي رفض التخلي عن يوفنتوس في محنته





ويحتفل التشيكي بافل نيدفيد صانع ألعاب يوفنتوس السابق، الأحد، بعيد ميلاده الـ 48، حيث ولد في 30 أغسطس 1972.





ويستعرض " صدى البلد" حكاية رفض نيدفيد التخلي عن يوفنتوس بعدما هبط الفريق إلى الدرجة الثانية عام 2006 بعد تورطة في فضائح التلاعب بالمباريات:





رفض بافل نيدفيد التخلي عن يوفنتوس بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية عام 2006، بسبب تورطه في في فضائح التلاعب بالمباريات، رغم صراع كبار أوروبا على ضمه في هذا الوقت.





أقسم نيدفيد ألا يتخلى عن السيدة العجوز في هذا الوقت إلا أن يعود أن يصبح الفريق رقم 1 مجددا، وبالفعل لعب مع يوفنتوس في دوري الدرجة الثانية، وقاد الفريق للصعود سريعا.





حاول جوزيه مورينيو عندما كان مدرب إنتر ميلان بعدها التعاقد مع نيدفيد، لكن النجم التشيكي قال، هل يتخيل أحد أن ارتدي قميصا آخر غير قميص يوفنتوس بعدما لعبت معه في دوري الدرجة الثانية.





لم يستمر نيدفيد طويلا بعد صعود يوفنتوس بسبب وصوله إلى سن الـ 37 عاما، حيث قرر الاعتزال، من أجل الفريق لللاعبين آخرين قادرين على قيادة يوفنتوس إلىا لقمة مجددا.

بافل نيدفيد أسطورة يوفنتوس السابق هو واحدا من اللاعبين الذين لن ينساهم عشاق البيانكونيري، ليس فقط من أجل موهبته الرائعة، بل من أجل وفائه وإخلاصه للسيدة العجوز.