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أخبار العالم

هربا من اضطهاد أردوغان.. طالبو لجوء أتراك يصلون اليونان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:57 م
طالبي لجوء أتراك
طالبي لجوء أتراك يصلون اليونان بعد اضطهادهم من نظام اردوغان
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، بوصول 26 طالب لجوء أتراك إلى اليونان.

وأوضحت الوكالة أن طالبي اللجوء الأتراك وصلوا إلى اليونان على متن قاربين، وهي الدفعة الثانية خلال شهر.

وأشارت وسائل إعلام يونانية، إلى أن المواطنين الأتراك طلبوا اللجوء السياسي إلى اليونان، بعد تعرضهم للاضطهاد من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، أن الأتراك استخدموا قوارب صغيرة ورفعوا عليها العلم اليوناني حتى لا يلاحظهم أحد، ولذلك تمكنوا من الوصول لمنطقة "اجيا ارميوني"، وتم رصدهم من قبل خفر السواحل اليوناني.

وأشارت إلى أن اثنين من الراكبين عملا على ثقب المركب عند اقترابه من الجزيرة اليونانية، ما أدى إلى اعتقالهما بعد وقت قصير.

وقبل ثلاثة أسابيع، وصل قارب آخر على متنه 23 مواطنًا تركيًا من طالبي اللجوء إلى جزيرة خيوس اليونانية.

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