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منوعات

شاهد.. شاب يحاول اغتصاب سيدة على رصيف مترو نيويورك أمام المارة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات نشرتها شرطة مدينة نيويورك ، رجلًا تم  وهو يدفع امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا على رصيف مترو أنفاق في محاولة  لاغتصابها .


ووقع الهجوم المروع في محطة مترو أنفاق Q في ليكسينجتون أفينيو وإيست 63 ستريت حوالي الساعة 11 صباحًا يوم السبت.


وبحسب صحيفة ديلي ميل،  قالت المرأة المعتدى عليها إنها كانت تنتظر القطار عندما اقترب منها الرجل ودفعها أرضًا.


 وقالت شرطة نيويورك: "صعد الشخص بعد ذلك فوق الأنثى وحاول اغتصابها ، لكنه توقف عندما  التف حشد من المارة عليه".


والتقط شهود مقاطع فيديو تظهر الرجل فوق المرأة على الأرض.


وصاح المارة في الرجل ليترك السيدة،  ليجبروا على التوقف في اعتدائه على السيدة المسكينة.


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