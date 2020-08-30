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أخبار العالم

دبي.. مراهق يلجأ لحيلة جديدة لتعاطي الحشيش.. وعقوبة قاسية من النيابة ضده

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:18 م
النيابة العامة الإماراتية
النيابة العامة الإماراتية
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محمود نوفل

أصدرت النيابة العامة الإماراتية قرارا بإحالة مراهقا خليجيا  إلى محكمة الجنايات في دبي  بتهمة زراعة مخدر الحشيش داخل شقة يقطنها لغرض التعاطي وتسهيله لفتاة كانت برفقته، مطالبة بسجنه وإبعاده عن الإمارات.

وأوضحت النيابة العامة الإماراتية  أن معلومات وردت إليها تفيد بأن المتهم الذي تجاوز عمره 18 عاما، يتعاطى المخدرات.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم أنه وبمداهمة مقر سكن المراهق الخليجي عثر على 3 شتلات حشيش مزروعة داخل جهاز ضوئي مخصص للإنبات، ومخدرات ملفوفة في سجائر وأخرى داخل الثلاجة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المراهق الخليجي تهمة تعاطي المواد المخدرة، وتسهيل التعاطي إلى الفتاة التي كانت برفقته في الشقة، مطالبة بسجنه وإبعاده عن الدولة.

وأفادت بأنها ضبطت المتهم الذي يعمل ناشطا اجتماعيا، وشابين آخرين وفتاة، وأحالت ملفاتهما إلى محكمة "الأحداث والجنح والمخالفات" للنظر في قضيتهم ومحاكمتهم بتهمة التعاطي.
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