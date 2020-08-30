القوات المسلحة: مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة وإصابة فرد جار استجوابه

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، أكدت فيه أن القوات المسلحة انها تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومركز لتنفيذ عملياتها الارهابية وتروع المواطنين الآمنين.





أسفرت الجهود في المده 22 يوليو 2020 إلى 30 أغسطس عن تحقيق التالي: تدمير 317 وكرا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية ملجأ لها وتكديس الأسلحة والذخائر.





واستهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر الارهابية في تنفيذ عملياتها الارهابية، مقتل 73 عنصرا تكفريا يتخذون من الملاجئ اوكارا لهم .





كما نفذت القوات المسلحة عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة وبحوزتها 2 بندقية اليه و5 خزنه وحزام ناسف ، ومقتل فردين واصابة فرد تم اسعافة ويتلقى العلاج حاليا وجار استجوابه .



