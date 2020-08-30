محافظ بني سويف يكشف حجم التعديات بالمحافظة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إن الدولة تتعامل مع التعديات ومصر محفوظة بالحكومة التي أدركت خطورة هذا الملف، مضيفا أن التعامل في هذا الملف جاء من خلال توجيه رئاسي. توجيه





أضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أنه العمل يجري على محورين الأول عن طريق التقنين للأراضي ونعمل بشكل جيد والمعدلات ترتفع، متابعا أن المحور الثاني إزالة المخالفات.





تابع أن محافظة بني سويف لديها شعب واعي والجميع أدرك أن التصالح هو الحل الوحيد لأي تعدي، لافتا إلى أن التعديات في المحافظة ليست كبيرة.