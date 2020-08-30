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فن

كريم فهمي يستمتع بإجازة الصيف على شاطئ البحر.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:02 م
كريم فهمى
كريم فهمى
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محمد بدران

شارك الفنان كريم فهمى، متابعيه بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.


وظهر كريم فهمى فى الصورة  وهو يستمتع بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.


يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.


"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهما للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.


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By @nepalali 🙏🙏

A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial) on

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