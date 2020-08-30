الأولى على الجمهورية في الثانوي الزراعى بالوادي الجديد: كنت أذاكر 8 ساعات يوميا وأهدي نجاحي لأسرتي.. شاهد

قالت الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوي الزراعى بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد ، أنها كانت تسعي دائما للحصول علي مركز علي مستوي الجمهويه وانها كانت تذاكر 8 ساعات يوميا . و اضافت ان أمنيتها تحققت لحظة سماعها النتيجه .





واشارت الى انها فضلت ان تدخل الثانوي الزاعي عن الثانوية العامه بالرغم من حصولها علي مجموع الثانويه العامه ، لكنها قررت التحدى من أجل تحقيق هدفها وبالفعل حققت هدفها وحققت المركز الاول علي مستوي الجمهوية وتهدي نجاحها لاسرتها.





فيما قال حسن عبد الكريم والذي يعمل وكيل شئؤن الطلاب بنفس المدرسة ، ان زينب لها شقيقه توأم وكانت بالثانوية العامة ، وحققت مركز متقدم ولديها 3 أشقاء ، مشيرا الي ان نجلته لم تحصل على أى دروس خصوصية بل كانت تعتمد علي الكتاب المدرسي وستلتحق بكلية التربية جامعة المنيا ، ويتمنى أن تحقق مراكز متقدمه خلال سنوات الجامعه.





واضاف عبد الكريم أن التعليم الفنى عامة يحظي باهتمام كافة القيادات التعليمية فضلا عن دعم اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم للتعليم الفني علي مستوي المحافظة .