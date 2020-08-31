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اقتصاد

هالة السعيد: مشروع تأهيل وتبطين الترع وفر 5 مليارات م3 في مياه الري

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021.

وأشارت هالة السعيد فى بيان للوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليارات م3 سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضافت السعيد أن المشروع يُعد من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر آلاف فرص العمل خلال فترة التنفيذ،  في إطار جهود الدولة نحو التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع التشغيل والعمالة.
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