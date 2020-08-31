اسلوب تجسس.. طبيب يحذر من شريحة إلكترونية في الدماغ البشري

عقب الدكتور سمير الملا طبيب مخ واعصاب، على المؤتمر الذى عقد أمس لـ «إيلون ماسك» الذى تقترب شركته "Neuralink" من تحقيق رؤيته الخاصة بالسماح للبشر بتركيب شريحة فى المخ للتحكم فى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بأذهانهم، بأن المخ يحتوي على بلايين الخلايا أما الخلايا التى تشتغل بالحقيقة لا تزيد عن 3 مليون خلية .





وأضاف الملا خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد على المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن إدارة الغذاء والدواء ليست المرجع الذى يجب أن نعتمد عليه وعلى موافقته.FDA.





وأكد على أن تلك الشريحة لن تستطيع تشغيل القلب فى حالة توقفه بإشاراتها الكهربية .





ونوه الى أن هذا الإختراع ليس بدوره بديلًا لوظيفة المخ، وأنها ستكون وسيلة لتسجيل فعاليات المخ، مؤكدًا على أن تلك الشريحة أسلوب للتجسس كيف يفكر الانسان ولا يمكنها من تحسين أى وظيفة من وظائف المخ كالسمع والبصر والكلام وغيرها.