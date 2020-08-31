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بين الناس

أهالى قرية كيمان المطاعنة بالأقصر يشكون تلف أعمدة الإنارة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد أبو الفتوح، المقيم فى قرية الطوميد التابعة لقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة فى القرية.

ويقول فى رسالته: نعانى من تهالك أعمدة الإنارة فى القرية وخروج الأسلاك الكهربائية وملقاة على الأرض مما يعرض حياة المارة للخطر، مطالبا فى رسالته بضرورة صيانة العمدان أو استبدالها.

للتواصل مع القارئ/ 01010322777

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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