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مرأة

5 فوائد لـ الكريز لصحتك

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن الغزال، خبيرة التغذية، فوائد الكريز الصحية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

فوائد الكريز:

1) فعال جدا في إنقاص الوزن بالاعتماد عليه كإحدى الوجبات اليومية.

2) فعّال في مقاومة الضرر التأكسدي: لاحتوائه على مضادات الأكسدة؛ كالفينولات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والميلاتونين، والكاروتينات، كما تحمي هذه المركبات الهيموجلوبين من التأكسد، بالإضافة إلى الوقاية من انحلال الدم.

3) فعّال في تثبيط نمو الميكروبات والفطريات: وذلك لاحتوائه وعصيره على الفينولات؛ التي تصنع في النبات لمقاومة العدوى البكتيرية.

4) الحماية من الإصابة بأمراض القلب الوعائية: لأنه وفق الدراسات يقي تأكسد الكوليسترول السيء ويرفع من مستوى الكوليسترول الجيد، كما تمتلك هذه الفاكهة خصائص موسعة للأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنها تُحسّن من وظيفة البطانة الغشائية للأوعية الدموية.

5) حماية الأعصاب والتقليل من الإصابة بالأمراض العصبية؛ مثل: ألزهايمر، والباركنسون، والتصلب الجانبي الضموري لغناه السيروتونين، والتريبتوفان، والميلاتونين.


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