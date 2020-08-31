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مرأة

تخسيس البطن بـ 4 حيل خارقة وبأقل مجهود

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:00 ص
تخسيس البطن
تخسيس البطن
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لمياء الياسين

يساعد إدخال العديد من التعديلات على نظامك الغذائى فى تخسيس البطن وفقدان الوزن بأقل مجهود إليك حيل سريعه يمكنك تطبيقها للتخلص من دهون البطن فى لمح البصر يعيدا عن طريقة تخسيس البطن التى كنت تتبعينها دون جدوى.

التوقف عن تناول  السكر

 طريقة  تخسيس البطن المثالية هى  التوقف عن المشروبات المحلاة بالسكرلذا حاولى تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي و التخلص من المشروبات السكرية.

التقليل من الكربوهيدرات

التقليل من الكربوهيدرات  والاكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون  فقد يكون البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن.

تناول البروتينات بدون دهون

لا يمكن أن يساعدك البروتين على إنقاص الوزن فحسب ، بل قد يساعدك أيضًا على تجنب اكتساب الوزن وقد يكون البروتين فعالًا بشكل خاص في تقليل دهون البطن. أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.

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الإكثار من الألياف

تعد أفضل طريقة للحصول على المزيد من الألياف هي تناول الكثير من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفاكهة. تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا جيدًا ، وكذلك بعض الحبوب ، مثل الشوفان الكامل.

يمكنك أيضًا تجربة تناول مكملات الألياف مثل glucomannan . هذه واحدة من أكثر الألياف الغذائية لزوجة ، وتشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

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