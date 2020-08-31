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مرأة

فوائد لا تعلمها عن الفلفل الحار

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قالت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية عبر الفيسبوك،ان الفلفل الحار على كميات عالية من فيتامين C ، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A وفيتامينات B ، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

ويعتقد الكثيرون ان احساس اللهيب في الفلفل الحار يتسبب بأضرار صحية وفي الواقع أن مركب capsaicin الموجود فى الفلفل الحار والمسؤول عن مذاقه الحار قد نال اهتماما كبيرا في الأبحاث والدراسات التي بيّنت فوائده على صحة الانسان والتي يمكن تلخيصها بما يلي:


١) يساعد فى تخفيف الوزن: أظهرت الدراسات أن مركب capsaicin يزيد سرعة حرق الدهون بمعدّل 30% وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحفيز الشعور بالشبع لعدة ساعات من استهلاكه. كما أن استهلاك الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي بعد الفلفل الحار يزيد من فعالية هذا المركب

2 ) يساهم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى والقضاء على بكتيريا المعدة التي تتسبب بالحموضة والحرقة و ترفع من احتمالات الاصابة بالقرحة وسرطان المعدة. وبيّنت الدراسات ان استهلاك الفليفلة الحارة لايؤدي الى أي أضرار ببطانة المعدة أو الامعاء، بل يحميهما من الالتهابات الجرثومية.

3 ) يلعب دور فى الوقاية وعلاج السكرى: دراسة استرالية كشفت أن استهلاك الفلفل الحار تسبب بانخفاض في مستوى الانسولين والسكر التي تعقب الوجبات ويعتقد الباحثون أن مركب capsaicin يحسن من حساسية الجسم للأنسولين، مما يخفض من احتمالات الاصابة بالسكري.


4 ) يخفض خطر الاصابة بأمراض الاوعية الدموية: لانه يخفّض من مستوى الكوليسترول ومركب الدهنيات الثلاثية في الدم وكذلك من تجمّع الصفائح

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