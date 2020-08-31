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توك شو

القومي للاتصالات: المساعدة في نشر معلومات غير صحيحة جريمة.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:56 ص
عضو لجنة حماية المستخدمين
عضو لجنة حماية المستخدمين بالمجلس القومي للاتصالات
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اسراء صبري
قال خالد شريف، عضو لجنة حماية المستخدمين بالمجلس القومي للاتصالات، إن التنمر الإلكتروني كان منتشر منذ فترة كثيرة، معقبا: كان موجود مع وجود الأيميل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن مصر تعد من أقل الدول التي يحدث بها تنمر إلكتروني، معقبا: التنمر في حد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، لافتا إلي أن التنمر الإلكتروني يمكن إثباته أكثر من التنمر اللحظي أو الحالي.

وأوضح مؤخرا، أنه تم إدراج تشريع يخص حماية البيانات الشخصية من ضمنها الصور، حيث أصبح الحصول ع الصور دون موافقه صاحبها جريمة يحاكم عليها القانون.

ولفت إلى أن في حالة قيام أحد بنشر معلومات غير صحيحة أصبح مشترك في جريمة أيضا.
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