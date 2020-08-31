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سيارات

أشهر 6 أعطال تواجه صاحب السيارة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اعطال السيارات
اعطال السيارات
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أماني نوار
يواجه قائدي السيارات مشاكل كبيرة ، والعديد من تلك المشكلات لا يستطيع قائد السيارة التعرف عليها في حين أن حلها بسيط وفي هذا التقرير يعرض  موقع " صدى البلد " أشهر 6 اعطال في السيارة يمكنك التعرف عليها .

كما توصل الخبراء من قائدي السيارات ومحترفي الصيانة إلى العديد من العلامات والأصوات

-اهتزاز السيارة على السرعات المنخفضة والذي يعد في كثير الأحيان من الأشياء الغريبة والتي تصيب قائد السيارة بالقلق .

- الاهتزاز أيضا على السرعات المرتفعة على سرعة 100 كيلو متر ، 120 كيلو متر في الساعة ، فإن السيارة تحتاج إلى إعادة ترصيص الإطارات الخلفية .

-ارتفاع صوت المحرك من المنطقة الخلفية  فهذا يعني أن هناك ثقا في أنابيب العادم ، وهو ماينتج عنه هذا الصوت .المرتفع .

- من أشهر الاعطال أيضا خبطات مع نقل السرعة ، فهذا يحتاج إلى زيارة متخصصة لمعالجة تروس القيرالأوتوماتيكي.


-رعشة في السيارة عند التحرك من وضعية الثبات ، وعند ظهورها يعني أنك تحتاج إلى صيانة الجزء الخاص بالدبرياج .


- عدم وجود عجلة القيادة إلى وضعها الطبيعي ، وهذا الامر لن يلاحظه إلا محترف وهو عدم رجوع عجلة القيادة إلى وضعها الطبيعي عقب الدوران .





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