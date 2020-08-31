أشهر 6 أعطال تواجه صاحب السيارة

-رعشة في السيارة عند التحرك من وضعية الثبات ، وعند ظهورها يعني أنك تحتاج إلى صيانة الجزء الخاص بالدبرياج .









يواجه قائدي السيارات مشاكل كبيرة ، والعديد من تلك المشكلات لا يستطيع قائد السيارة التعرف عليها في حين أن حلها بسيط وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد " أشهر 6 اعطال في السيارة يمكنك التعرف عليها .كما توصل الخبراء من قائدي السيارات ومحترفي الصيانة إلى العديد من العلامات والأصوات-اهتزاز السيارة على السرعات المنخفضة والذي يعد في كثير الأحيان من الأشياء الغريبة والتي تصيب قائد السيارة بالقلق .- الاهتزاز أيضا على السرعات المرتفعة على سرعة 100 كيلو متر ، 120 كيلو متر في الساعة ، فإن السيارة تحتاج إلى إعادة ترصيص الإطارات الخلفية .-ارتفاع صوت المحرك من المنطقة الخلفية فهذا يعني أن هناك ثقا في أنابيب العادم ، وهو ماينتج عنه هذا الصوت .المرتفع .- من أشهر الاعطال أيضا خبطات مع نقل السرعة ، فهذا يحتاج إلى زيارة متخصصة لمعالجة تروس القيرالأوتوماتيكي.- عدم وجود عجلة القيادة إلى وضعها الطبيعي ، وهذا الامر لن يلاحظه إلا محترف وهو عدم رجوع عجلة القيادة إلى وضعها الطبيعي عقب الدوران .