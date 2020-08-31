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اقتصاد

الدولار بـ 15.91 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 31-8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:23 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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محمد يحيي
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 31-8-2020، طبقا لما جاء بجدول سعر العملة لدى البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.82 جنيه للشراء مقابل 18.94 جنيه للبيع.

ووصل الجنيه الإسترليني  مقابل الجنيه المصري لـ 21.11 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.48 جنيه للشراء و 17.6 جنيه للبيع.

وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 15.0064 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع ، بينما بلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.31 جنيه للبيع.

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