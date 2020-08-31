الدولار بـ 15.91 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 31-8-2020

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 31-8-2020، طبقا لما جاء بجدول سعر العملة لدى البنك المركزي المصري.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. اليورو بـ 18.69 جنيه للشراء.. والريال السعودى يسجل 4.24 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. اليورو بـ 18.69 جنيه للشراء.. والريال السعودى يسجل 4.24 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.82 جنيه للشراء مقابل 18.94 جنيه للبيع.
ووصل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لـ 21.11 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.48 جنيه للشراء و 17.6 جنيه للبيع.
وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 15.0064 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع ، بينما بلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.31 جنيه للبيع.