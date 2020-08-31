الدولار بـ 15.91 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 31-8-2020

















ووصل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لـ 21.11 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.48 جنيه للشراء و 17.6 جنيه للبيع.





وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 15.0064 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع ، بينما بلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.31 جنيه للبيع.