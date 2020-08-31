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مرأة

لو ناوية تغيري .. تعرفي على أحدث ألوان صبغات الشعر في الصيف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:59 ص
حدث ألوان صبغات الشعر
حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف
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آية التيجي
تبحث يوميا الفتيات عن أحدث ألوان صبغات الشعر الصيفية، والتي تتماشى مع لون بشرتها وتواكب الموضة العالمية، مما يخلق  بعض الحيرة في اختيار اللون الأمثل لهم، ولكن فيما يلي سنوضح لكم أحدث ألوان صبغات الشعر الصيفية.

وعلق مصفف الشعر سعيد حافظ، أن الوان صبغات الشعر في صيف 2020 تميل إلى الدرجات الفاتحة والداكنة بشكل مختلف، والتي تتناسب مع ألوان البشرة المختلفة، ومع ذوق كل امرأة.


وتابع حافظ في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن أبرز الوان صبغات الشعر لصيف 2020، هو البني المائل للأشقر، وهي أحد الألوان التي مازالت مستمرة منذ الصيف الماضي ، وتسمي هذه الردجة الـ Bronde، وهي أحد الدرجات المميزة والتي تتناسب مع لون البشرة البيضاء والسمراء أيضا.

وأضاف حافظ، أن الشعر الأشقر أحدث صبغات الشعر لصيف 2020، ولكن هذا العام ظهر بشكل مختلف؛ حيث إنه لم يتم صبغ الخصلات الأمامية من الشعر ولكن ظهرت مع الخصلات الامامية من الشعر أو في أطراف الشعر فقط، وهو لوك اختاره أغلب المشاهير.

وأكد حافظ، أنه أيضا من ابرز الوان صبغات الشعر لصيف 2020 هو الشعر البلاتيني وهي موضة لا تنتهي ويطلق عليها بالـ Platinum Hair، وهو أيضا أحد الألوان التي تتناسب مع فصل الشتاء، وهو كان اختيار الكثير من الفنانات الشهيرات حول العالم من العام الماضي.

أما موضة الشعر الأسود، فقد أكد حافظ أن موضة اللون الأسود ظهرت بقوة هذا العام بين الوان صبغات الشعر، وهو ايضا يتناسب أيضا مع ألوان الخريف والشتاء، وهو احد الألوان الذي يتناسب مع طبيعة الشعر الكيرلي أو الناعم، كما أنه مناسب لجميع درجات البشرة.

وأوضح حافظ، ان الشعر البني الشوكولاتة يعد أحدث صيحات ألوان شعر صيف 2020؛ حيث إنه يمنح المرأة مظهر جذاب، بالإضافة إلى أنه مناسب لجميع انواع البشرة، وبالأخص البشرة الداكنة.
حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف
حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف
حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف
حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف حدث ألوان صبغات الشعر في الصيف
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