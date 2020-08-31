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مدحت جمال يكشف تفاصيل انضمامه للتمثيل ومشاركته بفيلم الحفيد.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:23 ص
مدحت جمال
مدحت جمال
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البهي عمرو
خصص برنامج "8 الصبح" فقرة خاصة بعنوان "نوستالجيا"، وذلك للحديث مع النجوم الذين قاموا بأعمال في سن الطفولة، وكان ضيف حلقة اليوم الفنان مدحت جمال.

قال الفنان مدحت جمال "عاطف فى فيلم الحفيد"، إنه عمل مع نجوم كبار مثل الراحلة كريمة مختار وفريد شوقي، عبد المنعم مدبولى ومحمود عبد العزيز وميرفت أمين ونور الشريف وعادل أمام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن النجوم الكبار كانوا يقتربون من الأطفال الصغار، والجميع كان يشعر بالفرح.

ولفت إلى أن كل الكلمات التى قالها فى فيلم الحفيد كانت مكتوبة، وأكد أنه قام بالتمثيل مع الفنان فريد شوقى قبل المشاركة فى فيلم الحفيد.

وأوضح أنه تعلم من النجوم الكبار الالتزام بكل شيء المواعيد والهدوء فى اللوكيشن.

وأشار إلى أنه عمل فى المسرح والسينما، ولكن يحب المسرح كثيرًا، وذلك لمشاهدة ردود الأفعال مباشرة، وأكد أن لديه 20 عملا سينمائيا.

وتحدث عن تفاصيل الانضمام لـ التمثيل، وقال ثلاثى أضواء المسرح قاموا بعمل إعلان عن احتياجهم ‘لى أطفال وقام بالتقديم وهو فى عمر 5 سنوات، والمخرج حسن عبد السلام، ونور الدمرداش قام بعمل اختبار له وبعد ذلك تم الاتصال به وقام بعمل دور مسرحي.

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