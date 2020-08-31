كلية طب الأسنان بجنوب الوادى تحتفل بتخريج أول دفعة من الطلاب الوافدين

كرم الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أول دفعة من الطلاب الوافدين من دولة العراق، ومنحهم شهادات التخرج عقب تخرجهم من كلية طب الفم والأسنان بقنا.



جاء ذلك خلال الحفل التخرج، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود سيد عبدالصادق، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون التعليم والطلاب.



أكد غرباوى، على التعاون الدائم بين جامعة جنوب الوادى والدول العربية فى مجال الطلاب الوافدين وتسهيل كافة العقبات أمامهم، مشيدًا بسلوك الطلاب الوافدين العراقيين خلال فترة دراستهم بكلية طب الأسنان، وحثهم على مراعاة البعد الإنساني فى ممارسة مهنة الطب ومعاملة المرضى بكل الود للتخفيف عنهم لأنهم يحملون رسالة سامية.



وحيا الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، الطلاب الوافدين على اجتهادهم حتى نالوا شهادات التخرج، متمنيًا لهم التوفيق فى وطنهم العربى الشقيق.



وقال الدكتور محمود سيد، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون التعليم والطلاب، إن هذا الحفل يأتى تكريمًا لأول دفعة من الطلاب الوافدين وعددهم 10 طلاب من دولة العراق، تخرجت من الكلية فى ظل التعاون بين مصر والدول العربية فى مجال طب الفم والأسنان.



وأعرب الطلاب الوافدين، عن سعادتهم كونهم أول دفعة من هذه الكلية، وقدموا شكرهم لقيادة الجامعة والكلية لما لمسوه من تعاون وتقديم الدعم طوال فترة دراستهم.



أهدى الطلاب الوافدين، دروع الشكر والتقدير للدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود سيد، وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.



وضمت قائمة الطلاب الوافدين من دولة العراق خريجى كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى، كل من أحمد استبرق عبد على هادى، أحمد ثامر محمد عبد، أحمد عبدالله بحر فياض، حسين سعد عبدالرسول عبدالرضا، حيدر قابل صاحب الجبورى، ضياء فلاح حسن الجوارى، عبدالاله نورى على البياتى، قتيبة ثائر حامد صالح، محمد ناظم عبيد عيفان ومصطفى محمد عبدالمجيد عبدالحميد.



اقرأ أيضًا: