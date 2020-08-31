ببطارية 4000 مللى أمبير.. نوكيا تكشف عن هاتفها Nokia 3.4 القادم

كشفت تقارير أن شركة نوكيا ستقوم بإصدار هاتف Nokia 3.4 في 3 سبتمبر القادم والذى يحمل الاسم الرمزى DoctorStrange .





، حيث ظهرت صورة الهاتف ، ضمن قوائم GeekBench، والتي كشفت عن تصميم الهاتف وبعض مواصفاته، حيث ظهر التصميم الخلفي للهاتف والذي يأتي مع وحدة كاميرا دائرية تشبه تصميم هاتف Nokia C5 Endi.





وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Nokia 3.4 ، سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة +HD ، وبنسبة أبعاد 19: 9، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 8 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى نوتش في أعلى يسار الشاشة.









وسيحتوى هاتف Nokia 3.4 على 3 كاميرات خلفية بوحدة دائرية الأولى بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابيكسل، وفلاش LED ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.





أما بطارية هاتف Nokia 3.4 فستأتى بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، عبر منفذ microUSB ، إلى جانب مقبس صوت مقاس 3.5 مللى.





وسيعمل هاتف Nokia 3.4 بمعالج من نوع Snapdragon 460، مقترنا بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ومن المتوقع أن يتم الكشف أيضا عن هاتفي نوكيا 6.3 و 7.3، في 3 سبتمبر القادم.







