نوكيا تستعد لطرح Nokia 5.3 رسميا فى الهند.. تفاصيل

تستعد شركة Nokia الفنلندية العريقة لإطلاق أحدث هواتفه الذكبة للفئة المتوسطة فى الهند رسميًا، يأتى ذلك بعدما نشرت صورة بعنوان "قريبًا .. نوكيا 5.3 فى الهند"، والذى سيتم طرحه رسميًا فى 25 أغسطس الجاري.





و أكد الحساب الرسمي لنوكيا على تويتر أن إطلاق Nokia 5.3 سيتم فى الميعاد السابق ذكره، حيث تتميز الهند بأنها واحدة من أكبر الأسواق لتداول الهواتف الذكية فى العالم، خاصةً الفئة المتوسطة التى باتت تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين.





ويتميز هاتف Nokia 5.3 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة HD +، و كاميرا أساسية رباعية 13 و 5 و 2 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

كما يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوع Snapdragon 665، ذاكرة داخلية سعة 64 جيجا وذاكرة وصول عشوائي رام سعات 3 و 4 و 6 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 10، وبطارية سعة 4000 مللي أمبير، مع نظام تشغيل Android 10.



