نوكيا تطلق Nokia 8.3 5G فى أمريكا.. تعرف على المواصفات والسعر





وبحسب فون آرينا التقني، سيطلق الهاتف فى أوروبا لاحقًا هذا الصيف بحسب تصريحات شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا ، وذلك عقب تدشين الهاتف رسميًا بالأسواق الأمريكية.





Nokia 8.3 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة، مع قوة تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. يأتى





أما من ناحية الكاميرا تم تجهيزه بكاميرا أساسية رباعية بدقة 64 و 12 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع معالج قوي من نوع Snapdragon 765، وبطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير.





أما من ناحية السعر الخاص بهاتف Nokia 8.3 5G سيبلغ 600 دولار أمريكي، ما يعادل 9600 جنيه مصري.