نوكيا تعلن عن 3 هواتف جديدة.. أبرزها Nokia C5 Endi.. سعر ومواصفات.. صور

أعلنت شركة شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا الفنلندية العريقة عملاقة التكنولوجيا وصناعة الهواتف الذكية فى العالم عن هواتفها الجديدة Nokia C5 Endi و Nokia C2 Tava و Nokia C2 Tennen على موقعها الرسمي، والتى ستأتي بمواصفات ممتازة مقابل القيمة السعرية التى تعودنا عليها من هواتف نوكيا.





وبحسب موقع Gadgest360 التقني نستعرض مواصفات الهواتف الثلاثة :





1- هاتف Nokia C5 Endi









يأتى هاتف Nokia C5 Endi بشاشة قياس 6.50 بوصة، وبدقة HD +، وبها نوتش أو ثقب على هيئة نقطة ماء waterdrop، من أجل اللكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.





ويتميز هاتف Nokia C5 Endi بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، الثانية بدقة 5 ميجابيكسل، والأخيرة بمستشعر عمق أخير لتحسين التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية، وتتضمن مميزات الكاميرا، مثل Recommended Shot و Portrait Mode و bokeh styles.





ويعمل هاتف Nokia C5 Endi بمعالج قوي من نوع MediaTek Helio P22 ثماني النواة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت.





ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، مع زر مساعد Google المخصص لتنشيط المساعد الصوتي بسهولة، ويمتلك هاتف Nokia C5 Endi بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، ومن المقرر طرحه للبيع على الإنترنت فى 5 يونيو، باللون الأزرق السماوى، أما من ناحية السعر جاء بسعر 169.99 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 2700 جنيه مصري.









2- هاتف Nokia C2 Tava









يأتي هاتفي Nokia C2 Tava بشاشة قياس 5.45 بوصة، وبدقة HD +، مع كاميرا خلفية ثنائية بدقة 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية للهاتفين بدقة 5 ميجا بكسل لالتقاط صور مناسبة ولمكالمات الفيديو.





ويعمل هاتف Nokia C2 Tava بمعالج من نوع MediaTek Helio A22، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت يمكن زيادتها باستخدام كارت ذاكرة خارجية حتى 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام أندرويد Android 10 أيضًا.





ويمتلك هاتف Nokia C2 Tava بطارية سعة 3000 مللي أمبير في الساعة، عبر منفذ usb-c، و تدوم لمدة يومين، كما يدعم ميزة AI Face Unlock.





ويمكنك الحصول على هاتف Nokia C2 Tava بسعر 109.99 دولارًا، ما يعادل 1740 جنيه، وسيطرح للبيع فى 15 يونيو القادم.





3- Nokia C2 Tennen