بسعر منخفض.. نوكيا تعلن عن هاتفي Nokia 125 و150.. صور

أعلنت شركة HMD ، عن هاتفين جديدين بأسعار منخفضة، وهما Nokia 125 و Nokia 150. وكلاهما يتميز بشاشة من نوع QVGA بقياس 2.4 بوصة، وتصميمات بسيطة من البولي كربونات، مع بطارية تدوم لفترة طويلة.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتشابه هاتفا نوكيا Nokia 125 و 150 في بعض المواصفات، ويعملان على منصة Series 30+، ويحتوي كلاهما على دعم لبطاقتي SIM ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وأجهزة استقبال راديو Bluetooth وFM.

















وإلى جاب ذلك، يحتوي هاتف Nokia 150، على ماصفات إضافية مثل لمشغل MP3 المدمج وكاميرا VGA مع فلاش بالإضافة إلى فتحة بطاقة micro SD تدعم ما يصل إلى 32 جيجابايت من التخزين القابل للتوسيع.









ويحتوي الهاتفان على بطاريات قابلة للإزالة بسعة 1020 ميللي أمبير والتي تشحن عبر منفذ microUSB، وتقول نوكيا Nokia، إن البطارية تدوم لمدة 19.4 ساعة من المكالمات، وأكثر من 23 يوما في وضع الاستعداد لكلا الطرازين.









وسيتوفر هاتف Nokia 125، باللونين الأسود والأبيض بسعر 24 دولارا مريكيا، وسيأتي هاتف Nokia 150 باللون الأحمر والسماوي والأسود مقابل 29 دولارا أمريكيا.