بسعر أرخص.. HMD تعلن رسميا عن هاتفي Nokia 5.3 و Nokia 1.3.. مواصفات وصور

إطلاق هاتفين جديدين إلى جانب Nokia 8.3 5G، وهما Nokia 5.3، و Nokia 1.3، حيث ينتمي الهاتف الأول 5.03 إلى فئة الهواتف متوسطة المواصفات بنظام التشغيل أندرويد 10 ،أما هاتف نوكيا 1.3 فينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، بنظام التشغيل أندرويد جو " Android Go ". أعلنت شركة HMD، عن





- مواصفات Nokia 5.3:





تم تصميم هاتف نوكيا بمواصفات متوسطة، حيث يأتي بشاشة من نوع IPS بقياس 6.55 بوصة، وبدقة +HD، كما يقدم ثلاث خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 3، أو 4 ، أو 6 جيجابايت.





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أما ذاكرة التخزين الداخلي فهي بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات microSD الخارجية.









وعلى ظهر الهاتف، توجد 4 كاميرات خلفية في نظام دائري، تأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، أ ما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.









وتقول HMD إن بطارية الهاتف قد تدوم ليومين. ويعمل هاتف نوكيا 5.3، ببطارية سعة 4,000 مللي أمبير/ الساعة مع الشحن بقدرة 10 وات،





وتعد الشركة بحصول الهاتف على تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة عامين، والتحديثات الأمنية الشهيرة لمدة 3 أعوام.









وسيكون الهاتف متاحًا بثلاثة ألوان، الأزرق، والأسود، والرملي. وسيتوفر في السوق اعتبارا من شهر أبريل بسعر يبدأ من 189 يورو.





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- مواصفات هاتف Nokia 1.3:









يأتي هاتف نوكيا 1.3، بشاشة من نوع IPS بقياس 5.71 بوصة وبدقة +HD.





ويعمل الهاتف بمعالج رباعي النواة من نوع Qualcomm 215، مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.









ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، ويمتاز بأنه سيكون الأول في دعم تطبيق الكاميرا الجديد من جوجل Camera Go، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.









وداخليا، يعمل نوكيا 1.3 بطارية بسعة 3,000 مللي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن باستطاعة 5 واط عن طريق منفذ micro USB.





ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 جو، وسيأتى هاتف نوكيا 1.3، بسعر يبدأ من 95 يورو، اعتبارا من شهر أبريل القادم.





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