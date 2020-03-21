AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر أرخص.. HMD تعلن رسميا عن هاتفي Nokia 5.3 و Nokia 1.3.. مواصفات وصور

السبت 21/مارس/2020 - 01:16 ص
Nokia 5.3
Nokia 5.3
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة HMD، عن إطلاق هاتفين جديدين إلى جانب Nokia 8.3 5G، وهما Nokia 5.3، و Nokia 1.3، حيث ينتمي الهاتف الأول 5.03 إلى فئة الهواتف متوسطة المواصفات بنظام التشغيل أندرويد 10 ،أما هاتف نوكيا 1.3 فينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، بنظام التشغيل أندرويد جو "Android Go".

- مواصفات Nokia 5.3:

تم تصميم هاتف نوكيا بمواصفات متوسطة، حيث يأتي بشاشة من نوع IPS بقياس 6.55 بوصة، وبدقة +HD، كما يقدم  ثلاث خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 3، أو 4 ، أو 6 جيجابايت.

أقرأ أيضاً:

أما ذاكرة التخزين الداخلي فهي بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات microSD الخارجية.

Nokia announces the Nokia 5.3 and 1.3

وعلى ظهر الهاتف، توجد 4 كاميرات خلفية في نظام دائري، تأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

Nokia announces the Nokia 5.3 and 1.3

ويعمل هاتف نوكيا 5.3، ببطارية سعة 4,000 مللي أمبير/ الساعة مع الشحن بقدرة 10 وات، وتقول HMD إن بطارية الهاتف قد تدوم ليومين. 

وتعد الشركة بحصول الهاتف على تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة عامين، والتحديثات الأمنية الشهيرة لمدة 3 أعوام.

Nokia 5.3 colorsNokia 5.3 colorsNokia 5.3 colors

وسيكون الهاتف متاحًا بثلاثة ألوان، الأزرق، والأسود، والرملي. وسيتوفر في السوق اعتبارا من شهر أبريل بسعر يبدأ من 189 يورو.

<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/UTwm9_rngD4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

- مواصفات هاتف Nokia 1.3:

Nokia announces the Nokia 5.3 and 1.3

يأتي هاتف نوكيا 1.3، بشاشة من نوع IPS بقياس 5.71 بوصة وبدقة +HD. 

ويعمل الهاتف بمعالج رباعي النواة من نوع Qualcomm 215، مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Nokia announces the Nokia 5.3 and 1.3

ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، ويمتاز بأنه سيكون الأول في دعم تطبيق الكاميرا الجديد من جوجل Camera Go، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

Nokia 1.3 colorsNokia 1.3 colorsNokia 1.3 colors

وداخليا، يعمل نوكيا 1.3 بطارية بسعة 3,000 مللي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن باستطاعة 5 واط عن طريق منفذ micro USB. 

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 جو، وسيأتى هاتف نوكيا 1.3، بسعر يبدأ من 95 يورو، اعتبارا من شهر أبريل القادم.

<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/SgTEmHT2BCI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. موتورولا تنشر 6 مقاطع فيديو جديدة لـ Motorola razr 2019

عمار حمدي يكشف عن رسالة فايلر له قبل الرحيل عن الأهلي

بسعر 83 ألف جنيه.. شركة روسية تطلق نسخة من آيفون 11 برو مستوحاة من سيارة Tesla.. فيديو وصور

قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة

شاهد.. سامسونج تجمع هاتفها الأقوى يدويا

واتساب يتيح ميزة طال انتظارها .. خبر سار للملايين

ترشيحاتنا

مسؤول بالصحة العالمية: نسبة انتشار كورونا تدعو للقلق للغاية.. فيديو

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

أخبار 24 ساعة.. ارتفاع عدد إصابات ووفيات كورونا في مصر.. قرار سعودي جديد لمواجهة الفيروس.. بشرى بخصوص مصاريف المدارس الخاصة

بسبب كورونا.. ريهام حجاج تنشر صورة بأحضان زوجها

رددوا دعاء كوفيدا 19.. الأزهر يوصي برفع الأيادي إلى الله بـ25 كلمة للحد من كورونا

في إيطاليا.. فيديو صادم لضحايا كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

دودج dodge تستعد لإطلاق السيارة الأضخم على الإطلاق.. صور

مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد