بسعر أرخص.. HMD تعلن رسميا عن هاتفي Nokia 5.3 و Nokia 1.3.. مواصفات وصور

أعلنت شركة HMD، عن إطلاق هاتفين جديدين إلى جانب Nokia 8.3 5G، وهما Nokia 5.3، و Nokia 1.3، حيث ينتمي الهاتف الأول 5.03 إلى فئة الهواتف متوسطة المواصفات بنظام التشغيل أندرويد 10 ،أما هاتف نوكيا 1.3 فينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، بنظام التشغيل أندرويد جو "Android Go".
- مواصفات Nokia 5.3:
تم تصميم هاتف نوكيا بمواصفات متوسطة، حيث يأتي بشاشة من نوع IPS بقياس 6.55 بوصة، وبدقة +HD، كما يقدم ثلاث خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 3، أو 4 ، أو 6 جيجابايت.
أقرأ أيضاً:
أما ذاكرة التخزين الداخلي فهي بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات microSD الخارجية.
وعلى ظهر الهاتف، توجد 4 كاميرات خلفية في نظام دائري، تأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.
ويعمل هاتف نوكيا 5.3، ببطارية سعة 4,000 مللي أمبير/ الساعة مع الشحن بقدرة 10 وات، وتقول HMD إن بطارية الهاتف قد تدوم ليومين.
وتعد الشركة بحصول الهاتف على تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة عامين، والتحديثات الأمنية الشهيرة لمدة 3 أعوام.
وسيكون الهاتف متاحًا بثلاثة ألوان، الأزرق، والأسود، والرملي. وسيتوفر في السوق اعتبارا من شهر أبريل بسعر يبدأ من 189 يورو.
<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/UTwm9_rngD4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
- مواصفات هاتف Nokia 1.3:
يأتي هاتف نوكيا 1.3، بشاشة من نوع IPS بقياس 5.71 بوصة وبدقة +HD.
ويعمل الهاتف بمعالج رباعي النواة من نوع Qualcomm 215، مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، ويمتاز بأنه سيكون الأول في دعم تطبيق الكاميرا الجديد من جوجل Camera Go، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.
وداخليا، يعمل نوكيا 1.3 بطارية بسعة 3,000 مللي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن باستطاعة 5 واط عن طريق منفذ micro USB.
ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 جو، وسيأتى هاتف نوكيا 1.3، بسعر يبدأ من 95 يورو، اعتبارا من شهر أبريل القادم.
<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/SgTEmHT2BCI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>