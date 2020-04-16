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تكنولوجيا

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات Nokia 9.3 PureView.. بكاميرا 108 ميجابيكسل

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:00 ص
نوكيا 9.3 الجديد
نوكيا 9.3 الجديد
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كريم جمال
كشفت تسريبات تقنية عن مواصفات أسطورة نوكيا المرتقبة قبل الكشف عنها رسميًا، وهو هاتف رائد ضمن فئة الـ Flasghip يحمل اسم Nokia 9.3 PureView، الذى يأتى بكاميرا خارقة بدقة 108 ميجابيكسل.


وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، فإن Nokia 9.3 PureView صُمم بشاشة قياس 6 بوصات من نوع pOLED، إضافةً إلى كاميرا أمامية أسفل الشاشة نفسها تظهر وقت تشغيلها وتختفي فور إغلاقها عن طريق وضعية موت البيكسلات المستحدثة، كما أن معدل دقة عرض الشاشة تبلغ 120 هيرتز فى الثانية.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Nokia 9.3 PureView عن شهر أغسطس القادم، بعدما تأكد تأجيل إطلاق بسب توقف المصانع عقب إجتياح فيروس كورونا معظم دول العالم.

The original Nokia 9 PureView

وسيعمل هاتف Nokia 9.3 PureView بمعالج ثمانى النواى قوي من نوع Snapdragon 865، والذى بدوره سيمد الهاتف بالقوة اللازمة لسلاسة الأداء وضمان عدم توقف الجهاز تحت أى ظرف، مع ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 6 جيجابايت.

بالإضافة لبطارية تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي من خلال منفذ usb-c، كما أنه مقاوم للماء والأتربة، وسعلم بأحدث أنظمة أندرويد 10.0، ويدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G التى توفر سرعات خارقة فى الإرسال والإستقبال.

Nokia 9.3 PureView to have 120Hz refresh rate screen, 108MP main camera
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