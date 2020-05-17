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تكنولوجيا

نوكيا NOKIA تطلق تحديث أندرويد 10 لهذه الهواتف .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:02 ص
نوكيا تطلق تحديث
نوكيا تطلق تحديث أندرويد 10 لهذه الهواتف..فيديو
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قسم التكنولوجيا
من المتوقع أن يحصل هاتف Nokia 5.1 Plus أحد أفضل هواتف نوكيا الذكية فى الهند والأسواق العالمية الأخري على تحديث أندرويد 10 الجديد، والذى سيصدر خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع nokiapoweruser التقني، فالتحديث جاهز للإطلاق حيث تعمل الشركة حاليًا مع مشغلي الشبكات لإصدار الدفعة الأولي من التحديث فى الأسواق، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة لإتمام ذلك.

جدير بالذكر أن التحديث ستقوم شركة HMD بطرحه على مراحل، ومن المتوقع أن تكون الهند من ضمن المناطق الأولي التى سيتم إصدار التحديث بها، نظرًا لأن هاتف Nokia 5.1 Plus غير مغلق فى الهند.

أما بالنسبة للهواتف التى من المنتظر أن تحصل على تحديث Android 10 أيضًا بعد بعد Nokia 5.1 Plus، هى Nokia 2.1 و Nokia 3.1 و Nokia 5.1 و Nokia 1، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ فى إرسال التحديثات خلال شهر يونيو وحتي شهر يوليو.

ومن خلال الفيديو التالى سيتضح لك مميزات التحديث الجديد، الذى سينعش هواتف نوكيا العريقة.
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