AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بـ 1600 جنيه مصري.. نوكيا تطلق هاتف Nokia C3 رسميا ..صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:02 م
نوكيا تطلق هاتف
نوكيا تطلق هاتف Nokia C3 رسميا
Advertisements
ندى على
أطلقت شركة HMD الفنلندية المالكة للعلامة التجارية "نوكيا"،  هاتف Nokia C3 رسميا، وستبدأ بيعه في الهند والصين يوم 13 أغسطس القادم، وبعدها ستبدأ في إطلاقه عالميا. 

صُمم هاتف Nokia C3 بشاشة قياس 5.99 بوصة، بدقة +HD، وبجودة 720x1440  بيكسل، مع نظام تشغيل أندرويد 10، و Wi-Fi، بالإضافة إلى GPS، وبلوتوث من نوع  Bluetooth v4.20 . 

Affordable Nokia C3 appeared! | the Teknolojiok


Nokia C3

ويحتوى هاتف Nokia C3 على كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ، بمستشعر autofocus ، مع كاميرا أمامية للسيلفى ب 5 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f/2.4 . 

أما معالج هاتف Nokia C3 فهو معالج من نوع octa-core بسرعة 1.6 هرتز، مع مسحة داخلية 32 جيجا بايت تمتد حتى 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية ب 3 جيجابايت رام. 

Nokia C3

وبالنسبة لبطارية هاتف Nokia C3 فتأتى بقدرة 3,040 مللى أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع ب 5 واط، وبمنفذ شحن microUSB ، مع فتحة للسماعة ب 3.5 مم، كما أنه يأتى باللونين الأحمر والذهبى. 

ويأتى سعر هاتف Nokia C3 مفاجأة حيث يبلغ 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 1600 جنيه مصرى. 

Nokia C3 arrives with 5.99'' display and 3,040 mAh battery for $100

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوكيا تعلن عن 3 هواتف جديدة.. أبرزها Nokia C5 Endi.. سعر ومواصفات.. صور

إطلاق تليفزيون Nokia 43 .. تعرف على السعر والمواصفات

أفضل هواتف شاومى في 2020..فيديو

بـ 4 كاميرات خلفية و2 سيلفي.. سعر ومواصفات OnePlus Nord قبل إطلاقه

أفضل الهواتف المتوسطة في 2020 بأقل من 7000 جنيه

رسميا وبالصور| وان بلس تطلق هاتف OnePlus Nord بـ 6 كاميرات.. سعره ومواصفاته

ترشيحاتنا

التعليم: 120 ألف طالب لكليات القمة خلال هذا العام.. فيديو

بعد استحمامها سيدة تكتشف كارثة في الحمام.. صور

زويل والباز ويعقوب.. تعرف على مجموع علماء مصر في الثانوية العامة

تدمير منزل جاد شويري وإليسا.. تعرف على ما حدث لنجوم لبنان بعد التفجير

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

بيان عاجل من التعليم بشأن ما أثير حول أخطاء درجات العربي في نتيجة الثانوية العامة 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة .. أشهر الأنواع بمذاق المحلات.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة