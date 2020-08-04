بـ 1600 جنيه مصري.. نوكيا تطلق هاتف Nokia C3 رسميا ..صور

أطلقت شركة HMD الفنلندية المالكة للعلامة التجارية "نوكيا"، هاتف Nokia C3 رسميا، وستبدأ بيعه في الهند والصين يوم 13 أغسطس القادم، وبعدها ستبدأ في إطلاقه عالميا.





صُمم هاتف Nokia C3 بشاشة قياس 5.99 بوصة، بدقة +HD، وبجودة 720x1440 بيكسل، مع نظام تشغيل أندرويد 10، و Wi-Fi، بالإضافة إلى GPS، وبلوتوث من نوع Bluetooth v4.20 .

















ويحتوى هاتف Nokia C3 على كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ، بمستشعر autofocus ، مع كاميرا أمامية للسيلفى ب 5 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f/2.4 .





أما معالج هاتف Nokia C3 فهو معالج من نوع octa-core بسرعة 1.6 هرتز، مع مسحة داخلية 32 جيجا بايت تمتد حتى 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية ب 3 جيجابايت رام.









وبالنسبة لبطارية هاتف Nokia C3 فتأتى بقدرة 3,040 مللى أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع ب 5 واط، وبمنفذ شحن microUSB ، مع فتحة للسماعة ب 3.5 مم، كما أنه يأتى باللونين الأحمر والذهبى.





ويأتى سعر هاتف Nokia C3 مفاجأة حيث يبلغ 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 1600 جنيه مصرى.







