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تكنولوجيا

إطلاق تليفزيون Nokia 43 .. تعرف على السعر والمواصفات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:00 ص
نوكيا تعلن إطلاق
نوكيا تعلن إطلاق تليفزيون Nokia 43
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة نوكيا الفنلندية العريقة عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم أمس الخميس عن تليفزيونها الذكي الجديد، الذى يحمل اسم  نوكيا سمارت تي في Smart Nokia 43، والذي يأتى بشاشة كبيرة ويعمل بنظام أندرويد Android Pie ووحدة معالجة مركزية رباعية النواة.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى تليفزيون نوكيا Nokia 43، بشاشة قياس 43 بوصة من نوع LED وتدعم تقنية الـ 4K وحواف رفيعة فى الجوانب العلوية واليسري واليمني، تدعم السطوع بكثافة 300 شمعة فى المتر المربع الواحد، وزاوية عرض 178 درجة، بالإضافة إلى تقنية Dolby Vision و HDR10 و MEMC.

Nokia 43-inch 4K LED Smart TV launched in India

ويحتوي تليفزيون نوكيا Nokia 43، على وحدة معالجة مركزية  رباعية النوى بتردد 1 جيجاهيرتز، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد "Android TV 9.0"، Android Pie، كما يحتوي على ذاكرة داخلية بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2.25 جيجابايت.

أما بالنسبة للصوت، يمتلك تليفزيون نوكيا Nokia 43، مكبرات صوت مدمجة بقدرة 24 واط، بالإضافة إلى تحسينات صوت JBL للنغمات الصوتية والأصوات العميقة، كما يحتوى على تقنية Dolby Audio و DTS TruSurround للحصول على أفضل تجربة صوتية.

ويمكن تنزيل التطبيقات والألعاب من متجر  جوجل بلاي Google Play، نظرًا لأن التليفزيون الجديد يعمل بنظام تشغيل أندرويد، بالإضافة إلى دعم تطبيقات الفيديو الشهيرة ومنها يوتيوب YouTube ونيتفليكس  Netflix ، والتى يمكن التحكم بها من خلال اختصارات مخصصة على جهاز التحكم عن بعد "الريموت" مع مفتاح مساعد جوجل الصوتي Google Assistant.

كما يشتمل تليفزيون نوكيا Nokia 43، على ميزة كروم كاست Chromecast المدمجة مع التليفزيون، والتى تتيح إمكانية مشاهدة المحتوى من هاتفك على شاشة التليفزيون الذكي.

Nokia 43-inch 4K LED Smart TV launched in India

ويدعم يتميز تليفزيون نوكيا 43 Nokia Smart TV تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 من الجيل الخامس، والشبكات اللاسلكية بتردد Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز فقط، بالإضافة إلى احتوائه على 3 منافذ HDMI ومنفذي USB ، ومنفذ إيثرنت واحد.

أما من ناحية السعر، فيأتى تليفزيون نوكيا 43 Nokia Smart TV بسعر 425 دولار ما يعادل 6,900 جنيه مصري، وسيتم طرحه فى الهند بداية من يوم 8 يونيو الجاري على منصة Flipkart.

Nokia 43-inch 4K LED Smart TV launched in India
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