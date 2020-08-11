يخلق من الشبه أربعين.. هاتف Huawei mate 40 نسخة طبق الأصل من Nokia lumia 1020

D Global إدارة علامة نوكيا العريقة، كانت هناك توقعات عدة لنجاح أسطوري لهاتف لوميا الرائد وقتها Nokia lumia 1020 وتحقيقه لمستقبل واعد، حيث تم تزويده بكاميرات PureView الجبارة، عندما تولت شركة HMومع انطلاق Nokia 9 و Nokia 8 sirocco، كانت طفرة في كاميرات الهواتف الذكية.









وبحسب أحدث التسريبات، فهاتف هواوى Mate 40 الجديد ذو الكاميرات الأربعة، ماهو إلا نسخة مقلدة ومعدلة من أسطورة نوكيا فى عالم الهواتف الذكية العاملة بنظام ويندوز Nokia lumia 1020.









ويحتوي الهاتف على خطوط ملساء، وشاشة منحنية، وعدد أزرار أقل، إلا أن Mate 40 pro يتميز باحتوائه على Led flash في وحدة الكاميرا، مما يجعله خليفة حقيقي لجهاز lumia 1020 العريق.









وتقول نوكيا إنه من حق مستخدمي هواتفها الذكية الحصول على كاميرا متطورة بهواتفهم، خاصة بعد اندفاع الجماهير نحو منتجات هواوي، لكونها رائدة التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية الآن.







