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تكنولوجيا

الأرخص فى فئته.. نوكيا تطلق C3 الجديد بـ 1500 جنيه فقط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:01 ص
الأرخص فى فئته..نوكيا
الأرخص فى فئته..نوكيا تطلق C3 الجديد بـ 1500 جنيه فقط
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة نوكيا الفنلندية العريقة عن أحدث هواتف الذكية والذى يحمل إسم Nokia C3، وهو من فئة الهواتف الإقتصادية حيث جاء بسعر إستثنائى بلغ 95 دولاراً أمريكياً فقط، أى أنه الأرخص في فئته.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، جاء هاتف Nokia C3 بشاشة عادية بحواف تقليدية قياس 6 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة وضوح HD+، والذى تم إطلاقه رسميًا فى السوق الهندي على أن يصل باقي السأسواق العالمية لاحقًا.

ولمحبي التصوير تم تزويد Nokia C3 بكاميرا أمساسية بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى أمامية لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، مع فلاش من نوع LED.

ويعمل Nokia C3 بمعالج ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجية سعة 128 جيجابايت، ويعمل ينظام أندرويد 10.

ويمتلك Nokia C3 بطارية سعة 3040 مللي أمبير تدعم الشحن من خلال منفذ شحن تقليدي microUSB، بالإضافة  لقارىء بصمة الإصبع فى خلفية الجهاز، منفذ سماعات الرأس التقليدية قياس 3.5 ملليمتر.

ويمكنك الحصول على Nokia C3 فى لونين هما الذهبي والأزرق، مقابل 95 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 1500 جنيه مصري.
الأرخص فى فئته.. نوكيا تطلق C3 الجديد بـ 1500 جنيه فقط
الأرخص فى فئته.. نوكيا تطلق C3 الجديد بـ 1500 جنيه فقط
الأرخص فى فئته.. نوكيا تطلق C3 الجديد بـ 1500 جنيه فقط
الأرخص فى فئته.. نوكيا تطلق C3 الجديد بـ 1500 جنيه فقط
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