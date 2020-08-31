اغتيال مسئول كبير لدى الرئيس الأفغاني.. والقتلة مجهولون

ذكرت وسائل إعلام أفغانية، بأن اختراقًا كبيرًا حدث بعملية اغتيال كبيرة لمستشار الرئيس الأفغاني، وفق ما أوردت شبكة آر تي.





ووفقًا لمواقع اعلامية أفغانية، فقد لقي اليوم الاثنين، محمد حسن حوتاك ، كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون الاجتماعية والعامة، مصرعه اغتيالا برصاص مسلحين مجهولين.





وأدى ذلك إلى حالة من الاستنفار الأمني وتطويق مكان الاغتيال، وبدأ عمليات ملاحقة أمنية.





ذكرت الشرطة، أن الجريمة قبل ساعات بالقرب من منزل المستشار في العاصمة كابل.





وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالجريمة ووصفها بالعمل الإرهابي.









ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة تحملها مسؤولية الجريمة.





لكن عادة ماتشير الوقائع والاتهامات الحكومية لحركة طالبان المسئولة عن العنف والدمار في البلاد المضطربة.



