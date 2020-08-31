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من أجل استعادة حق الشعب..العليا لأراضي الدولة: استمرار الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة حتى ١٥ سبتمبر.. إزالة أكثر من ١٥٤٢٠ حالة تعدٍ واسترداد نحو ٢،٩ مليون متر مربع

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد عد المنعم

شريف إسماعيل: الموجة السادسة عشرة سوف تستكمل إجراءاتها لـ استرداد حق الشعب

إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بالمنيا

استرداد ٤٢٢ ألف متر بالقاهرة 


قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، استمرار الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة حتى ١٥ سبتمبر لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.. 


وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الموجة السادسة عشرة سوف تستكمل إجراءاتها لتحقيق المستهدف منها واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة والقضاء عليها نهائيًا.. 


وكان تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، والذى تلقته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، أشار إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من ١٥٤٢٠ حالة تعدٍ منها ١١٤٢٠ حالة تعدٍ على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو ٢،٩ مليون متر مربع منها ٤٢٢ ألف متر بالقاهرة 


٣٧٦ ألف متر بالغربية 
٢٩٦ ألف متر بقنا 
٢٣٤ ألف متر بالإسماعيلية 
١٤٥ ألف متر بالسويس 
١٠٨ ألف متر بالمنيا 
١٠٥ ألف متر بأسوان 




كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا 

٦٢ ألف فدان بمطروح 
٥٣٠٠ فدان بالفيوم 
٤٢٠٠ فدان بالوادى الجديد


وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الإزالات يتم بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وفقا للقانون للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.


وأكد التقرير تشديد اللواء محمود شعراوى على المحافظات بالالتزام بتوجيهات اللجنة العليا، وعدم التهاون مع أى حالات تعدٍ وفى الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجة الإزالة.


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