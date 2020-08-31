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محافظات

تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كفر الشيخ

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل البزاوى، مدير الشئون القانونية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 3 عقود بمركز ومدينة دسوق، و 5 عقود بمركز ومدينة الحامول، و 4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 6 عقود بمراكز " كفرالشيخ، سيدي سالم، بيلا، مطوبس، برج البرلس ".

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 586 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
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