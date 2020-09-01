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ديني

كيف تحسب المطلقة فترة عدتها إذا كانت ذات حيض غير منتظم؟.. مستشار المفتي يجيب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
مستشار المفتي
مستشار المفتي
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية من سيدة تسأل: "ما هي عدة المطلقة ذات الحيض غير منتظم"؟. 

رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: عدة هذه المرأة 3 حيضات فقط ويتم حسابها كالتالي أقصى مدة للحيض 15 يوما وإذا زادت عن ذلك تكون استحاضة، وبعد انتهاء مدة الحيض تكون قد أنهت الشهر الأول ثم تدخل الشهر الثاني بالحيضة الثانية من وقت نزول الحيض وهكذا حتى تنتهي من نزولها ثلاث مرات حتى لو تأخرت عن موعدها. 

متى يقع الطلاق؟
الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته.

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاتفاق على الطلاق شيء والتلفظ به شيء آخر.

وأضاف «فخر» في إجابته عن سؤال: «هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟»، أن الاتفاق على الطلاق لا يجعل الزوجة مطلقة، وإنما هو من باب الوعد بالطلاق أو ترتيب الحياة فيما بعد الطلاق، ولكن هذا في حد ذاته لا يقع به الطلاق.

وأشار إلى أنه لا مانع من الحياة والإقامة في منزل واحد فإنها ليست مُحرمة، بل إن الحياة المشتركة في منزل الزوجية قبل إيقاع الطلاق من الأمور المستحبة.

وعلل ذلك لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرًا ولعل التفكير في أمور الطلاق كل منهما يراجع نفسه وحساباته ويعرف أن الطلاق فيه مفسدة وخسارة فيرجع كل منهم إلى الآخر وتستمر الحياة بينهما بالمودة والرحمة.


هل يجوز ذهاب الأرملة الى بيت أهلها في فترة العدة ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا قائلا: 
لا يجوز للأرملة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الخروج من منزل الزوجية فترة العدة إلا عند الضرورة القصوى كالذهاب لعملها أو الطبيب حال مرضها أو إحضار احتياجاتها إذا لم تجد من يشتري لها.

وأضاف الأطرش لـ صدى البلد قائلا: فترة العدة حددها الله عز وجل بـ 4 أشهر وعشرة أيام يجب على كل أرملة قضاؤها فهي كالعبادة.
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