إثيوبيا: جولة جديدة من المحادثات الثلاثية حول سد النهضة بعد أسبوعين

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الاثنين، إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة سوف تستأنف بعد نحو أسبوعين .





وأشارت الوكالة إلى أن وزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر سيجتمعون بعد أسبوعين لمواصلة المناقشات حول سد النهضة.





وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية " من المتوقع أن يعقد الاجتماع مرة أخرى في 14 سبتمبر 2020".





وأشارت إلى أن وزراء الدول الثلاث أجروا محادثات بشأن السد وحضرها مراقبون من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخبراء عينهم مكتب الاتحاد الافريقى للمؤتمر.





وبحث الاجتماع تقرير الفرق الفنية حول سير المفاوضات التي استمرت أسبوعًا بشأن" المبادئ التوجيهية" والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي للسد. بحسب قول الوكالة.





واتفق الوزراء على إرسال خطاب التحديث الخاص بهم إلى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الدكتور ناليدي باندور ، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا.



