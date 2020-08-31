أخبار الرياضة.. ميدو لـ مرتضى منصور: أبعد عن المطبلاتية.. تطور مفاجئ في أزمة رمضان صبحي.. ومفاجأة رئيس برشلونة لـ ميسي

رد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة، بشأن رحيل الثنائي عمر السومة ومحمد العويس.







أعلن البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاءه مع "بي إس جي" في الموسم جديد، بعد الصدمة التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0، في النهائي.







