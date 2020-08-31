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رياضة

أخبار الرياضة.. ميدو لـ مرتضى منصور: أبعد عن المطبلاتية.. تطور مفاجئ في أزمة رمضان صبحي.. ومفاجأة رئيس برشلونة لـ ميسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:16 م
أخبار الرياضة صدى
أخبار الرياضة صدى البلد
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، 31 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..

تحل اليوم الذكري الـ 14 لوفاة محمد عبدالوهاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والذى توفي خلال خوضه التدريب الصباحي مع الفريق الأحمر.

اقترب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي السابق وهيدرسفيلد الحالى من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

سادت حالة من الارتياح الشديد داخل الأهلي عقب الفوز علي النادي المصري بثنائية نظيفة والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري بشكل رسمي حتى يتفرغ وقتها الجهاز الفني لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم محمود شيكابالا، قائد الفريق، للقائمة التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز المقبلة.

ابعد عن المطبلاتية.. 7 رسائل مثيرة للجدل من ميدو لـ مرتضى منصور
وجه أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق، عددا من الرسائل المثيرة للجدل للمستشار مرتضى منصور رئيس النادى بعد الأحداث الخاصة بالفريق فى الفترة الأخيرة.


أبدى الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة  القدم السابق ، استياءه من مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بسبب حالة التخبط التي يعيشها فى الآونة الأخيرة.

يجهز محمود كهربا لاعب النادي الأهلي طعن للرد والتظلم على العقوبة التي تم فرضها عليه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية رحيله عن نادي الزمالك إلى والانتقال إلى الدوري البرتغالي.


يسعى نادي الرجاء المغربي، لحماية لاعبيه وجميع أفراد الطاقم التقني والطبي للفريق الأخضر، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عبر اتخاذ تدابير صحية إجبارية وصارمة، خلال الفترة المقبلة، حسب موقع "le360". 

رد رسمي من الأهلي السعودي على أنباء رحيل السومة والعويس
رد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة، بشأن رحيل الثنائي عمر السومة ومحمد العويس.

أعلن البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاءه مع "بي إس جي" في الموسم جديد، بعد الصدمة التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0، في النهائي.


يحضر "جوسيب ماريا بارتوميو"، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة قوية يستقبل بها "خورخي ميسي"، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، في الجلسة المنتظرة بين الطرفين لحسم مستقبل "البرغوث" داخل الفريق الكتالوني.
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