أخبار الرياضة.. ميدو لـ مرتضى منصور: أبعد عن المطبلاتية.. تطور مفاجئ في أزمة رمضان صبحي.. ومفاجأة رئيس برشلونة لـ ميسي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، 31 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..
تحل اليوم الذكري الـ 14 لوفاة محمد عبدالوهاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والذى توفي خلال خوضه التدريب الصباحي مع الفريق الأحمر.
اقترب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي السابق وهيدرسفيلد الحالى من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم محمود شيكابالا، قائد الفريق، للقائمة التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز المقبلة.
رد رسمي من الأهلي السعودي على أنباء رحيل السومة والعويس
رد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة، بشأن رحيل الثنائي عمر السومة ومحمد العويس.
أعلن البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاءه مع "بي إس جي" في الموسم جديد، بعد الصدمة التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0، في النهائي.
يحضر "جوسيب ماريا بارتوميو"، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة قوية يستقبل بها "خورخي ميسي"، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، في الجلسة المنتظرة بين الطرفين لحسم مستقبل "البرغوث" داخل الفريق الكتالوني.